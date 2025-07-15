Diyarbakır 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, bulutludan çok güneşli olacak. Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir.

16 Temmuz Çarşamba günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 36°C, gece ise 23°C civarında olması tahmin ediliyor. 17 Temmuz Perşembe günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz 36°C, gece 22°C civarında olması öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü ise, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 39°C, gece 24°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalı ve güneş gözlüğü takarak gözlerinizi UV ışınlarından korumalısınız. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.