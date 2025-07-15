HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, bulutludan çok güneşli olacak.

Diyarbakır 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, bulutludan çok güneşli olacak. Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir.

16 Temmuz Çarşamba günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 36°C, gece ise 23°C civarında olması tahmin ediliyor. 17 Temmuz Perşembe günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz 36°C, gece 22°C civarında olması öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü ise, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 39°C, gece 24°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalı ve güneş gözlüğü takarak gözlerinizi UV ışınlarından korumalısınız. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…
Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlik ziyaretiyle başladıKaraman’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlik ziyaretiyle başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Bakan açıkladı

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Bakan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.