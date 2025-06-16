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Diyarbakır 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 16 Haziran Pazartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 16 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Haziran Salı günü 34°C gündüz, 19°C gece, 18 Haziran Çarşamba günü 34°C gündüz, 19°C gece, 19 Haziran Perşembe günü 34°C gündüz, 19°C gece ve 20 Haziran Cuma günü 35°C gündüz, 20°C gece sıcaklıkları öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini de etkileyebilir. Kirli hava solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Astım veya alerji gibi solunum yolu hastalıkları olanların, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Koruyucu maskeler kullanılması faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşır. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamalıdır. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini de artırmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri gibi yanıcı maddeler doğaya atılmamalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır. Klima kullanırken de dikkatli olunmalıdır. Bu şekilde hem bireysel hem de toplumsal enerji tüketimini azaltabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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