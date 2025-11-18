HABER

Diyarbakır 18 Kasım Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da hava durumu 18 Kasım 2025 tarihinde açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 5.1°C ile 13.9°C arasında değişecek. Nem oranının %92 civarında olması gündelik etkileşimleri etkileyecek. 19 Kasım'da hava benzer şekilde açık kalacak ve sıcaklıklar 8.9°C ile 18.2°C arasında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar için uygun giysiler tercih edilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca hafif rüzgar, açık hava etkinliklerini destekliyor.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 5.1°C ile 13.9°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %92 civarında. Rüzgar hızı ise 3.6 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmekte. 19 Kasım Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 8.9°C ile 18.2°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü hava açık kalacak. Sıcaklıkların 9°C ile 15°C arasında seyretmesi bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü ise hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 3.7°C ile 16.5°C arasında değişmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir ortam var. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Nemli havalarda rahat hareket etmeyi sağlayan giysiler seçmek faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgar hafif esiyor. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratmakta. Rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler ve aksesuarlar kullanmak akıllıca olacaktır.

