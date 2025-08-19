HABER

Diyarbakır 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 41°C'ye kadar çıkması bekleniyor.

Sedef Karatay

Diyarbakır'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 41°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü 40°C, 21 Ağustos Perşembe günü 40°C ve 22 Ağustos Cuma günü 41°C civarında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Sıcak hava koşullarında, vücut ısısının dengede tutulması hayati önem taşır. Bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılmalıdır. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

