Diyarbakır 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında bekleniyor. Gece ise 15°C civarlarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı hava koşullarına uygun. Açık ve güneşli bir gün geçireceğimiz anlaşılıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 27°C olacak. 22 Eylül Pazartesi günü 29°C, 23 Eylül Salı günü 30°C, 24 Eylül Çarşamba günü 32°C ve 25 Eylül Perşembe günü 33°C civarında olması bekleniyor. Bu, sıcak ve güneşli günlerin süreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi zararlı etkilere yol açabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka ve uygun giysilerle koruma sağlamak da önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sıcak havalarda hassas grupların daha dikkatli olması, olumsuz etkilerden korunmalarına yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları devam ederken, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak gerekir. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak önemlidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmamıza yardımcı olur.