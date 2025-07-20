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Diyarbakır 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Diyarbakır 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 24°C civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %24 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 1.54 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 40°C olması öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü 41°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 42°C, 24 Temmuz Perşembe günü 43°C ve 25 Temmuz Cuma günü de 43°C bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 27°C arasında değişecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu saatlerde vücut ısısını dengelemek gerekir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektörü çalışanlarının, erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmaları önerilmektedir. Gün ortasında dinlenmeleri de faydalı olacaktır. Bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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