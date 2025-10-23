Diyarbakır 23 Ekim Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bir pus görülebilir. Bu durum trafik için dikkat gerektiriyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor. Yer yer orta kuvvette rüzgar olabilir. Nem oranı ise %81 civarında olacaktır.

24 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14.5°C ile 21.2°C arasında değişecek. 25 Ekim Cumartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında seyredecek. 26 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 15°C ile 22°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli görünüyor. Sabah saatlerinde pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durum trafik için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Gün ortasında güneş çarpması riski artabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların su tüketmesi önemlidir. Ayrıca uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Bu yüzden hava durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.