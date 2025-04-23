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Diyarbakır 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Perşembe günü hava daha fazla bulutlanacak. Sıcaklık 27°C ile 14°C arasında değişecek. Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık 24°C ile 8°C arasında olacak. Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 8°C arasında olacak.

Diyarbakır 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Nisan ayı boyunca, Diyarbakır'da ortalama gündüz sıcaklıkları 19.5°C, gece sıcaklıkları ise 7.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 95 mm’dir. Yağmurlu gün sayısı 9'dur. Güneşli saat sayısı ise ortalama 10.5 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Özellikle Cumartesi günü beklenen sağanak yağış nedeniyle hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artmaktadır. Bu nedenle, güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak cilt sağlığınız için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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