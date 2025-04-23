Diyarbakır 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayı boyunca, Diyarbakır'da ortalama gündüz sıcaklıkları 19.5°C, gece sıcaklıkları ise 7.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 95 mm’dir. Yağmurlu gün sayısı 9'dur. Güneşli saat sayısı ise ortalama 10.5 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Özellikle Cumartesi günü beklenen sağanak yağış nedeniyle hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artmaktadır. Bu nedenle, güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak cilt sağlığınız için faydalı olacaktır.