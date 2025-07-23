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Diyarbakır 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak.

Diyarbakır 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 43°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin Temmuz ayı iklimine uygun. Yaz aylarında Diyarbakır'da genellikle yüksek sıcaklıklar görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 24 Temmuz Perşembe günü en yüksek sıcaklık 44°C, 25 Temmuz Cuma günü ise 45°C olması bekleniyor. Bu artış, bölgede sıcak hava dalgasının süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, insanlar ve çevre için zorluklar yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için sıcak hava tehlikeli olabilir. Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak için dikkatli olunması önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler bulunuyor. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak önerilir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle hassas grupların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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