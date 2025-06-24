Diyarbakır 24 Haziran Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gündüz sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Sıcak ve kuru hava koşulları etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 39°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 26 Haziran Perşembe günü ise sıcaklığın 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler için zorlayıcı olabilir.

Haziran ayındaki genel iklim durumuna bakıldığında, ortalama gündüz sıcaklıkları 32.6°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında oluyor. Yağış miktarının düşük olması ve nem oranının %30 seviyelerinde bulunması, hava koşullarının kuru ve sıcak olduğunu gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin daha dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde evde kalmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, aşırı sıcakların neden olduğu su kaynaklı hastalıklara karşı hijyen kurallarına uymak ve yiyecekleri uygun koşullarda saklamak da önemlidir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin ve hassas grupların gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları büyük önem taşımaktadır.