HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu oldukça sıcak geçecek.

Diyarbakır 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklık, bölgenin iklim koşullarına uygundur. Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcaklıkların artacağı görülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 36°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 27 Mayıs Salı günü de sıcaklık 36°C civarında seyredecek. 28 Mayıs Çarşamba günü de sıcaklıkların 36°C civarında olması öngörülüyor. Bu durum, Diyarbakır'ın yaz aylarına hızlı bir geçiş yaptığını gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havaların etkisiyle sağlık sorunları yaşanabilir. Özellikle kalp ve solunum rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları faydalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde tarım faaliyetleriyle uğraşanların da önlem alması önemlidir. Gün ortasında yapılan sulama işlemleri, sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılmalıdır. Bu, buharlaşmayı azaltarak su tasarrufu sağlar. Hayvanların serin ve gölgelik alanlarda barındırılması, sağlıkları açısından kritik öneme sahiptir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiYayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklamaKütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.