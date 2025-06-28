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Diyarbakır 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor.

Diyarbakır 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecektir. Rüzgarlar güneybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %21 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 29 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 38°C, 30 Haziran Pazartesi günü ise 33°C civarında olması öngörülmektedir. Bu dönemde yağış olasılığı düşüktür. Hava genellikle güneşli olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkatli olunması önemlidir. Sıcaklıkların zirveye ulaşacağı saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve bitkilerin güneş ışığından korunması verimliliği artıracaktır. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

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hava durumu Diyarbakır
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