Diyarbakır 28 Kasım Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C, gece ise 2°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4°C. Nem oranı %72. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülmekte. 29 Kasım Cumartesi günü sabah 12°C, gece 2°C sıcaklık bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü sabah 11°C, gece 2°C olacak. 1 Aralık Pazartesi günü sabah 10°C, gece 1°C tahmin edilmektedir. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sabahları yoğun sis oluşabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Araçların farları açık tutulmalıdır. Gün içinde güneşli hava koşulları beklendiği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.