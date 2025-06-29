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Diyarbakır 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğudan saatte yaklaşık 35 km hızla esecek. Nem oranı %20 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklıklarının 36°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır'ın yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı dikkat çekiyor. Bu nedenle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalı. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi de faydalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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