HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüz sıcaklıkları 25°C ile 30°C arasında, geceleri ise 12°C ile 15°C arasında değişiyor.

30 Mayıs Cuma günü beklenen gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığının ise 15°C olması öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü gündüz 30°C, gece 15°C sıcaklıklar bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü ise gündüz 29°C, gece 15°C olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak, yağış beklenmiyor.

Haziran ayı boyunca bölgedeki ortalama gündüz sıcaklıkları 25°C ile 33°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C ile 22°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış miktarı azalacak ve nem oranı düşecek.

Sıcak hava koşulları nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller ve sıcak çarpması riskini azaltır. Dışarıda çalışırken veya spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Vücut ısısının aşırı yükselmesini önlemek için dikkat edilmelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirebilirler.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun koruyucu önlemler alarak ve su tüketimine özen göstererek sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel için 'ihraç' çıkışı tartışma yaratacak!CHP lideri Özgür Özel için 'ihraç' çıkışı tartışma yaratacak!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorumİletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorum

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.