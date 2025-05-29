Diyarbakır 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüz sıcaklıkları 25°C ile 30°C arasında, geceleri ise 12°C ile 15°C arasında değişiyor.

30 Mayıs Cuma günü beklenen gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığının ise 15°C olması öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü gündüz 30°C, gece 15°C sıcaklıklar bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü ise gündüz 29°C, gece 15°C olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak, yağış beklenmiyor.

Haziran ayı boyunca bölgedeki ortalama gündüz sıcaklıkları 25°C ile 33°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C ile 22°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış miktarı azalacak ve nem oranı düşecek.

Sıcak hava koşulları nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller ve sıcak çarpması riskini azaltır. Dışarıda çalışırken veya spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Vücut ısısının aşırı yükselmesini önlemek için dikkat edilmelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirebilirler.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun koruyucu önlemler alarak ve su tüketimine özen göstererek sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.