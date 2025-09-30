Diyarbakır 30 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı sabah 10 km/saat, akşam ise 14 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %23 ile %29 arasında değişecek.

Ekim ayının ilk günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü sabah 28°C, gece 14°C olacak. 2 Ekim Perşembe günü sabah sıcaklık yine 28°C, gece ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü sabah 27°C, gece 13°C olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 10 km/saat ile 12 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek önerilmektedir. Bol su tüketmek, vücut dengesini korumaya yardımcı olur. Spor yaparken ve ağır işler yaparken dikkatli olmak gerekir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak, mümkündür. Gerekirse ara vermek sağlığı korur.

Rüzgar hızlarının düşük olması, toz ve alerjenlerin havada daha uzun süre kalmasına neden olabilir. Bu durum alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Alerjisi olanların tedavi planlarına sadık kalması önemlidir. Gerekirse koruyucu önlemler alınmalıdır.

Ekim ayının ilk günlerinde benzer hava koşulları devam edecektir. Yağış beklenmemesi, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Su tasarrufu yapmak, önemlidir. Suyun verimli kullanımına özen göstermek çevre bilinci açısından gereklidir. Sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla, sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Ani ısı değişimlerinden korunmak önem taşır.