HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 30 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarında seyredecek.

Diyarbakır 30 Eylül Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı sabah 10 km/saat, akşam ise 14 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %23 ile %29 arasında değişecek.

Ekim ayının ilk günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü sabah 28°C, gece 14°C olacak. 2 Ekim Perşembe günü sabah sıcaklık yine 28°C, gece ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü sabah 27°C, gece 13°C olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 10 km/saat ile 12 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek önerilmektedir. Bol su tüketmek, vücut dengesini korumaya yardımcı olur. Spor yaparken ve ağır işler yaparken dikkatli olmak gerekir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak, mümkündür. Gerekirse ara vermek sağlığı korur.

Rüzgar hızlarının düşük olması, toz ve alerjenlerin havada daha uzun süre kalmasına neden olabilir. Bu durum alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Alerjisi olanların tedavi planlarına sadık kalması önemlidir. Gerekirse koruyucu önlemler alınmalıdır.

Ekim ayının ilk günlerinde benzer hava koşulları devam edecektir. Yağış beklenmemesi, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Su tasarrufu yapmak, önemlidir. Suyun verimli kullanımına özen göstermek çevre bilinci açısından gereklidir. Sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla, sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Ani ısı değişimlerinden korunmak önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Ankara'da DHKP-C'ye operasyonu! 18 kişi yakalandıİstanbul ve Ankara'da DHKP-C'ye operasyonu! 18 kişi yakalandı
Otoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybettiOtoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.