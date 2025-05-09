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Diyarbakır 9 Mayıs Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri açıklandı. Diyarbakır'da hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı şeklinde olacak.

Diyarbakır 9 Mayıs Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın olup, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

10 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar çıkabilir. 11 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C civarında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü, bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak.

Diyarbakır'ın Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 19°C gündüz ve 12.2°C gece sıcaklıklarıyla, 65 mm yağış ve %51 nem oranıyla karakterizedir. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılımandır.

Bölgenin iklimi, tarım ve günlük yaşam üzerinde önemli etkilere sahiptir. Özellikle Mayıs ayında sıcaklıkların artması ve yağışların azalması, tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Bu dönemde su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin etkinliği büyük önem taşır. Sıcak hava koşulları nedeniyle su tüketiminin artması, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini gösterir.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için düzenli aralıklarla su içilmeli ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak hava koşullarına karşı daha dikkatli olmaları önemlidir.

Yağışlı günlerde, özellikle 12 ve 15 Mayıs tarihlerinde, su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Evlerin su tahliye sistemleri kontrol edilmeli ve su birikintilerinin oluşabileceği alanlarda dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurulmalı, sürücüler hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalıdır.

Diyarbakır'da Mayıs ayı, ılıman ve güneşli bir iklim sunarken, zaman zaman yağışlı günler de yaşanmaktadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek, su tüketimini artırmak ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, hem sağlık hem de günlük yaşam açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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