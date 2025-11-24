HABER

Diyarbakır'da 1 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da bir düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan ve gelinin amcası Hasan Demir’in hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, 20 Kasım’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri diğer davetliler arasında endişeye neden olurken, kavgada gelinin amcası Hasan Demir’le birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Yaralıların tedavileri sürerken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kavga anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların önce tekmeli yumruklu kavga ettiği, ardından kalabalığın arasına koşarak gelen ve elinde tabanca bulunan 1 kişinin hedef alarak birine peş peşe ateş ettiği, kurşunların isabet ettiği kişinin yere yığıldığı, şüphelinin ise kaçtığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır
