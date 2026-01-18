HABER

Diyarbakır’da 1 yılda 36 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 2025 yılında meydana gelen 3 bin 694 trafik kazasında 36 kişi hayatını kaybederken 6 bin 122 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, trafik kazası verilerini paylaştı. Buna göre 2025 yılının aralık ayında Diyarbakır’da 299 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 482 kişi de yaralandı.

2025 bilançosu ise ağır oldu. Geçtiğimiz yılın tamamında 3 bin 694 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken 6 bin 122 kişi de yaralandı.

Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi.

