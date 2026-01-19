HABER

Diyarbakır'da 11 yıllık Veysi Çevik cinayeti çözüldü! 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015’te uzun namlulu silahla öldürülen Veysi Çevik cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından aydınlatıldı. Olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

Kentte 29 Ağustos 2015’te Sur ilçesi Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde, Diyarbakır-Bingöl kara yolu kenarındaki arazide Veysi Çevik’in uzun namlulu silahla öldürülmesine ilişkin, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kriminal Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekip ile kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, JABS, PARS, Dedektif, PTS, HTS, İ2 ve daraltılmış baz analizleri ile elde edilen teknik veriler incelendi. İfade tutanakları detaylı olarak değerlendirildi.

Ekiplerin yaptığı analizler ve olay yerinden elde edilen bulgulara ilişkin inceleme raporları doğrultusunda, Veysi Çevik’in öldürülmesi olayının akraba olan M.K., M.K., A.K., R.K., S.K. ve M.K. tarafından iştirak halinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Kaynak: DHA

