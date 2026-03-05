HABER

Google Play Store'da yeni dönem: Komisyon oranı yüzde 20'ye düşürüldü, Fortnite geri dönüyor!

Google'ın Epic Games ile yürüttüğü hukuki süreç sona erdi. Sürecin sonlanmasının ardından Google Play Store politikalarında değişikliğe gidiyor. Buna göre, Google'ın uygulama içi satın alımlarda aldığı komisyonun oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşecek. Geliştiricilerin Google’ın ödeme sistemini kullanması durumunda ise bu oran yüzde 15’e kadar düşecek. Öte yandan, Fortnite oyunu da Play Store’a geri dönecek.

Enes Çırtlık

Google, Android ekosisteminin merkezinde yer alan uygulama mağazası Play Store için yeni bir gelir paylaşım modeli açıkladı.

YÜZDE 30'DAN YÜZDE 20'YE İNDİRDİ

CNBC-e'de yer alan habere göre; şirket, uygulama içi satın alımlardan aldığı komisyon oranını yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürecek. Geliştiricilerin Google’ın kendi ödeme altyapısını kullanması durumunda ise komisyon oranı daha da düşecek. Bu senaryoda şirketin alacağı pay yüzde 15 olarak uygulanacak.

ABONELİKLERDE PAY YÜZDE 10’A İNDİRİLİYOR

Google’ın açıkladığı değişiklikler yalnızca uygulama içi satın alımlarla sınırlı kalmadı. Şirket, Play Store üzerinden sunulan abonelik hizmetlerinden aldığı payı da düşürdüğünü duyurdu.

Yeni modele göre Google’ın abonelik gelirlerinden aldığı komisyon yüzde 10 seviyesine çekilecek. Bu adımın özellikle içerik platformları ve dijital hizmet sağlayıcıları için maliyetleri azaltması bekleniyor.

ALTERNATİF UYGULAMA MAĞAZALARINA YENİ PROGRAM

Google, Android kullanıcılarının farklı uygulama mağazalarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir program da başlatıyor. “Registered App Stores” adı verilen program kapsamında Android cihazlara alternatif uygulama mağazalarının yüklenmesi daha kolay hale getirilecek.

Şirket, bu programın Android ekosisteminde daha fazla seçenek sunmayı hedeflediğini belirtiyor.

FORTNITE YENİDEN PLAY STORE’A GELİYOR

Epic Games ile varılan anlaşmanın bir diğer sonucu da Fortnite’ın yeniden Play Store’da yer alacak olması oldu.

Google Play Store da yeni dönem: Komisyon oranı yüzde 20 ye düşürüldü, Fortnite geri dönüyor! 1

Yapılan açıklamaya göre popüler oyun, anlaşma kapsamında küresel olarak Play Store’a yeniden eklenecek.

