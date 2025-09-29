Diyarbakır'da 309 kilometre yol yenileme çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 yıllık Master Plan çerçevesinde çalışmalar yapmaktadır. 13 ilçenin kırsal mahallelerinde toplam 309 kilometrelik yol yenilendi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent genelinde de hizmet sunuyor. Bakımsız kalan yollar, yeniden onarılıyor. Çevresel koşullar nedeniyle bozulan yollar, sürücüleri olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok ilçede yolları yenileme çalışmalarına devam etmektedir.

Kocaköy, Çınar, Silvan, Bismil, Çermik, Dicle, Eğil, Lice, Sur, Kayapınar, Ergani, Hazro ve Kulp ilçelerinin yolları yenilendi. 2025-2026 yılı iş programları dahilinde geniş çaplı çalışmalar sürmektedir. Kocaköy’de yapılan işler arasında yaklaşık 3 kilometre asfalt kaplama bulunmaktadır. Ayrıca 12 kilometrelik alt temel ve temel çalışması da yapılmıştır.

Çınar’da 28 kilometre yol 1. ve 2. kat sathi kaplama ile yenilenmiştir. Silvan’da 26 kilometre yol yapıldı. Bismil’de 1,7 kilometrelik yolda kaplama yapıldı. Diğer yollarda ise temel çalışmaları devam etmektedir.

Çermik’te 26 kilometre yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Eğil’de 19 kilometrelik yolda kazı dolgu işlemleri tamamlandı. Lice’de ise 9 adet menfez ve 12 kilometre genişletme çalışması yapıldı. Sur’da 3.5 kilometre temel çalışması sürmektedir. Dicle’de 4 kilometrelik yolda kazı çalışmaları devam ediyor.

Kayapınar’da 1.7 kilometre kilitli parke çalışması yapılmaktadır. Ergani’de ise 2.6 kilometre yol için hazırlıklar sürdürüyor. Hazro’da 10 kilometrelik yol üzerinde kazı ve temel çalışması yapılıyor. Kulp’ta da 32 kilometre üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Yusuf Tanış, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma programı hazırladıklarını belirtti. Kırsal yollarda bu yıl birçok çalışma başlatıldı. Tanış, kapsamlı bir program doğrultusunda tüm ilçelerde yol çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalar devam ediyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır