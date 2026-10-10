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Diyarbakır'da 8 katlı binanın çatısında yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 8 katlı binanın çatısında yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi’nde 8 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır da 8 katlı binanın çatısında yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı 1

8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN PANİĞİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Diyarbakır
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