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Diyarbakır'da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Diyabakır'ın Yenişehir ilçesinde 13 katlı binanın 7’nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi 1

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi’ndeki bir sitede 13 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.

Diyarbakır da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi 2

Site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi 3

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır da apartman yangını: 1 kişi dumandan etkilendi 4
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır Yenişehir
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