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Diyarbakır'da apartman yangını! 5 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, TOKİ konutlarındaki apartmanda çıkan yangında 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da apartman yangını! 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi 6’ncı sokakta bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 1’inci etaptaki 4 katlı DB-19 Apartmanı’nın 2’nci katındaki kat servisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır
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