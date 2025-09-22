HABER

Diyarbakır'da can pazarı! Baba çocuğunu böyle kurtardı

Diyarbakır'da bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangında babanın çocuğu alevlerin arasından kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Recep Demircan

Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın son katında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Öte yandan, yangında babanın çocuğunu kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde babanın, çocuğunu da alarak yan dairenin balkonuna geçtiği anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

22 Eylül 2025
