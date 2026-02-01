Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişiminde 2 tutuklama

Diyarbakır'da 25 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

25 Ocak akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir’’ denmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır