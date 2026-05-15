Diyarbakır’da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak’ta bulunan 6 katlı Uygun Aparmanı’ın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYEYECİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın söndürme esnasında bir itfaiye eri kapıyı açarken yaralandı, bina sakinlerinden iki kişi dumandan etkilendi. Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, üstündeki iki dairenin dış cepheleri zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması, genç yaşta hayattan koparılan Abdülbaki Demirel'in ailesine tehdit ve dedesinin cenazesinde 'klip' çeken sosyal medya kullanıcısı... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır