Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Diyarbakır'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Yazın yaklaştığını gösteriyor.

9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında kalacak. Bu durum, Diyarbakır'ın Mayıs ayındaki tipik hava koşullarına uygundur.

Bölgenin Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 19°C'dir. En düşük sıcaklık 12.2°C, en yüksek sıcaklık ise 25.2°C civarındadır. Bu dönemdeki yağış miktarı ortalama 65 mm'dir. Nem oranı %51 civarındadır. Bu veriler, Diyarbakır'ın Mayıs ayında genellikle ılıman ve hafif yağışlı bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirirken, çocuklar ve yaşlılar için serin ve gölgeli alanlarda bulunmak aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltır.

Diyarbakır'ın Mayıs ayındaki hava durumu, bölgenin iklim özelliklerini yansıtır. Sıcaklıkların artmasıyla yaz aylarına hazırlık yapmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir yaşam sürdürmek açısından faydalıdır.