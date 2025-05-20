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Diyarbakır'da İHA destekli dev uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca kenevir, tonlarca esrar...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 174 ton toz esrar, 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binlerce personel, yüzlerce tim ve İHA'nın Diyarbakır'daki dev uyuşturucu operasyonuna dair detayları paylaştı.

Operasyonlarda kentin 7 ilçesinde 8 zehir tacirinin 174 ton toz esrar ve 7 milyon 543 bin 818 kök kenevirin ele geçirildiği duyuruldu.

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Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

“Diyarbakır’da 174 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik”

Diyarbakır'da İHA’lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;
8 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

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Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde;

179 operasyonel tim,

2 bin 212 personel,

1 S-70 genel maksat helikopteri,

2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

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Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonu
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