Diyarbakır'da kepçe operatörü iş makinasıyla drift attı
Diyarbakır'da kepçe operatörü, kullandığı iş makinasıyla drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
03.01.2026 20:18
Diyarbakır'da bir kepçe operatörü, kar üzerinde kullandığı iş makinasıyla uzun süre drift attı. Sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
