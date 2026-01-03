HABER

Diyarbakır'da kepçe operatörü iş makinasıyla drift attı

Diyarbakır'da kepçe operatörü, kullandığı iş makinasıyla drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir kepçe operatörü, kar üzerinde kullandığı iş makinasıyla uzun süre drift attı. Sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Diyarbakır
