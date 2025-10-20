HABER

Diyarbakır’da konser alanı karıştı! Bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Diyarbakır’da Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Ortalığın savaş yerine döndüğü olayda, 10 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Nevruz Parkı'nda meydana geldi. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ YARALANDI

İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

