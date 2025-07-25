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Diyarbakır'da korkunç olay! 5 aylık hamile kadını öldürdü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 yaşındaki 5 aylık hamile kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da korkunç olay! 5 aylık hamile kadını öldürdü

Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile Helin Eren (19), Sur ilçesinde dün akşam dini nikahlı eşi S.Ş'nin (20) silahlı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından zanlı kaçarken, saldırıda ağır yaralanan genç kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır
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