Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yanan aracın yanında bulunan diğer otomobiller sahipleri tarafından alınırken, alevler metrelerce yükseldi. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, aracın yanma anı kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye erlerinin kask kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçtan hızla inen itfaiye erlerinin yanan araca ve alevlerin sıçradığı diğer araca müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldığı görülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



