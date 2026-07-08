HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır’ın en gözde mekanlarından olan tarihi On Gözlü Köprü, kentte sıcaklıkların 40 dereceyi aşması sonrası boş kaldı.

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi köprü sıcaklardan etkilendi. İlde sıcakların 40 dereceyi göstermesi ile birlikte caddeler boşaldı. Diyarbakır’a gelen turistlerin gezi rotasında olan tarihi köprü, tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Gün içinde tarihi konakları gezen turistler, gün batımı ile akşam serinliğinde On Gözlü Köprü’yü gezmeyi tercih ediyor. Normal şartlarda insan selinin oluştuğu Mervaniler tarafından 1065 yılında yapılan köprü, yaz mevsiminin en sakin dönemini yaşıyor.

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı 1

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı 2

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı 3

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı 4

Diyarbakır’da sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıyla tarihi mekanlar boş kaldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdüÇaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü
Ağın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimiAğın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.