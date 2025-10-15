Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde A.B. isimli kişinin, ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmatları bulundurduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda 2 adet Glock marka 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet Sıg Sauer marka 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet Sprıngfıeld Armory USA marka ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 4 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 86 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 41 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 9 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır