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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’da önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. İçişleri'nin açıklamasına göre, 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi, 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi ve 17 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları hakkında açıklama paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 5,7 ton toz Esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Diyarbakır da uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli yakalandı 1

Açıklama şöyle devam etti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde; 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonda;
-91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi.
-24 kg esrar ele geçirildi.
-17 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır da uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli yakalandı 2

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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