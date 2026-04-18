Diyarbakır'da yıldırım kabusu! 2 çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir ilkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü ağacın altında bulunan 3 çocuktan 2'si hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı.

Doğukan Akbayır

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

KAHREDEN HABER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DURUMU CİDDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

