Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'daki kaza, Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 13 YARALI VAR

Kazada 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır