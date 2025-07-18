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Diyarbakır'daki görüntüler infial yarattı! Küçücük çocuklara hayvan dışkısı yedirdi

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Cansu Akalp

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çakıkaya Köyü’nde pes dedirten bir olay yaşandı. 3 ila 10 yaşlarındaki dört çocuğun üvey anne ve üvey ağabeyleri tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiğine dair görüntüler infiale yol açtı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Çakıkaya Köyü’nde 3 ila 10 yaş arasındaki dört çocuk, üvey anne ve üvey ağabeylerinin akılalmaz işkencelerine maruz kaldı. Ekol TV muhabiri Burak Emek'in haberine göre; Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği anlar büyük bir infial yarattı.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER

Yayınlanan videoda, çocuklara işkence anları net bir şekilde yer alıyor. Görüntülerde, çocukların ağabeyleri olduğu iddia edilen bir kişinin “Benim keçilerim nasıl ayakları çamur oluyorsa onlar da onun pisliğini yesin” diyerek çocuklara hayvan dışkısı yedirmeye zorladığı duyuluyor.

"HEPİNİZ YİYECEKSİNİZ"

Çocukların zorla dışkı yemesi için baskı yapılırken, “Yiyin hadi, sen de yiyeceksin. Hepiniz yiyeceksiniz. Biraz daha ye. Hadi ye. Sen de yiyeceksin” gibi ifadeler kullanıldığı da videoda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır çocuk
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