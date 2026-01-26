HABER

Diyarbakır'dan sonra Mardin! Valilik duyurdu: 5 gün süreyle yasak

Diyarbakır'daki 4 günlük yasak kararının ardından benzer durum Mardin'de de yaşandı. Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem 5 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır Valiliği geçen günlerde yaptığı açıklama ile kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinlikleri 4 gün süreyle ysaklamıştı. Valilikten yapılan açıklamada 25 Ocak'ta düzenlenmek istenen mitingler işaret edilmişti.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 5 GÜN SÜREYLE YASAK

Diyarbakır'ın ardından Mardin Valiliği de açıklama yayımladı. Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"27.01.2026 Salı günü saat 13:00’te İlimiz Nusaybin İlçesi Nevruz Bulvarında düzenlenmek istenilen yürüyüş ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dâhilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize olası etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde;

"EYLEMLERİN YOĞUNLUK KAZANABİLECEĞİ MÜTALAA EDİLMİŞTİR"

Söz konusu yürüyüş etkinliği bahane edilerek, yürüyüşün yapılacağı tarihin öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir.

İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar (5) gün süreyle;

1 - Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem,

2 - Dış ilçelerden, yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri,

3 - Diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır"

