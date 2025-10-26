HABER

Diyarbakır depremi sonrası uyardı! 6 Şubat'ı işaret etti: "Dikkatli olunmalı"

Diyarbakır'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. 6 Şubat depremlerini işaret eden Görür dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'da saat 14.49'da merkez üssü Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Dicle-Lice Segmenti üzerinde yer alan Bitlis-Zagros bindirme zonu üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve ilçelerinde hafif hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu fay zonunun 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında stres biriktirdiğini belirterek, "Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

