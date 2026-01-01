Diyarbakır Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu ılımandır. Yılın ilk gününde sıcaklık 14 ile 31 derece arasında olacaktır. Hava genellikle parçalı bulutlu görünmektedir. Bazı bölgelerde hafif yağışlar beklenmektedir. Nem oranı %52 ile %67 arasında değişecektir. Rüzgar hızı ise 3.6 km/s ile 9.4 km/s arasında olacaktır. Gün doğumu saati 06:26 ile 06:32 arasında gerçekleşmektedir. Gün batımı ise 17:36 ile 17:42 arasındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 2 Ocak 2026 Cuma günü hafif kar yağışlı olacaktır. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava açık olacaktır. 4 Ocak 2026 Pazar günü de açık bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 0 ile 1 derece arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları ise -14 ile -19 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler tercih etmek faydalıdır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Soğuk havalarda yaşlılar ve çocuklar için uygun ısınma yöntemleri kullanılmalıdır. Uzun süreli dışarıda kalınmamalıdır.