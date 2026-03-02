HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 2 Mart 2026 tarihinde hava açık ve güneşli, gündüz sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. 3 Mart Salı günü sıcaklık 22 derece, 4 Mart Çarşamba günü ise 24 dereceye çıkması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için rüzgar hafif esecek. Sıcak çarpması riskine karşı bol su içmek ve hafif giysiler giymek önem taşıyor. Alerjisi olanların gerekli önlemleri almaları ve doktor tavsiyelerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Seray Yalçın

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Diyarbakır'da hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 20 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hafif, güneydoğu yönünden esecek.

3 Mart Salı günü, hava sıcaklığı 22 dereceye yükselebilir. 4 Mart Çarşamba günü, 24 dereceye ulaşması söz konusu. Bu günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Güneşin etkisi ile sıcak çarpması riski doğabilir. Bu yüzden bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Rüzgarın etkisini hissedebileceğiniz alanlarda tedbirli olun masınızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Alerjik reaksiyonların da artabileceğini unutmamak gerekiyor. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Doktor tavsiyelerini dikkate almak da faydalı olacaktır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için önerilere dikkat etmelisiniz.

