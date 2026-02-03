HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 03 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Şubat 2026 Salı günü yağışlı ve serin hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 12 dereceler arasında değişecek. Gün boyunca hava nem oranı %83'e yükselecek. Bu durum, hissedilen sıcaklığın gerisinde kalmasına yol açabilir. Dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Tarımsal faaliyetler yürüten çiftçilerin toprak koşullarını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 03 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Diyarbakır'da 3 Şubat 2026 Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın olacak. Nem oranı %83 seviyelerine yükselecek. Hissedilen sıcaklık, termometre değerlerinin altında kalabilir. Dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin dikkatli olması önemlidir.

4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar, 3 ile 9 derece arasında olacak. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar, 3 ile 8 derece aralığında değişecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 3 ile 10 derece arasında seyredecek. 7 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında devam edecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemli bir önlem. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak yararlı olur. Şemsiyeler ise ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Tarımsal faaliyetler yürütenlerin toprak koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor. Yağışların sona ermesinin ardından ekim veya hasat planlarını gözden geçirmelidirler. Böylece, kişisel konfor ve tarımsal verimlilik sağlanmış olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmediİran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi
3 ülke liderine operasyon emri3 ülke liderine operasyon emri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.