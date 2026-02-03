Diyarbakır Hava Durumu! 03 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Şubat 2026 Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın olacak. Nem oranı %83 seviyelerine yükselecek. Hissedilen sıcaklık, termometre değerlerinin altında kalabilir. Dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin dikkatli olması önemlidir.

4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar, 3 ile 9 derece arasında olacak. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar, 3 ile 8 derece aralığında değişecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 3 ile 10 derece arasında seyredecek. 7 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında devam edecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemli bir önlem. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak yararlı olur. Şemsiyeler ise ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Tarımsal faaliyetler yürütenlerin toprak koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor. Yağışların sona ermesinin ardından ekim veya hasat planlarını gözden geçirmelidirler. Böylece, kişisel konfor ve tarımsal verimlilik sağlanmış olur.