Diyarbakır Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında, gece ise 24 derece olacak. Nem oranı düşük, yaklaşık %12 seviyesinde. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı saatte 2,4 kilometre dolaylarında olacak.

Bugünkü hava durumu, diyerek sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak önemlidir. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında korunaklı alanlarda vakit geçirmek gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve güneşli koşullar sunacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 39 derece civarında. 5 Temmuz Pazar günü ise 38 derece bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcak ve güneşli hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Sıcak hava koşullarında vücut ısısını dengede tutmak hayati önem taşır. Gün boyunca bol su içmeye dikkat edilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmelidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da faydalı olacaktır. Özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Korunaklı alanlarda kalmak sağlığınız açısından gereklidir.

Diyarbakır'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde sıcak ve güneşli hava beklenmektedir. Bu hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.