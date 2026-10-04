Diyarbakır Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır hava durumu, 4 Ekim Pazar 2026 tarihinde oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bulutlu bir hava var. Gün ortasında güneşin daha fazla görünmesi bekleniyor. Bu, Diyarbakır’daki açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam yaratacak.

Bugünkü hava merak edenler için rüzgar hafif esiyor. Akşam saatlerine doğru serin bir esinti hissedilecek. Gün içindeki sıcaklık dalgalanacak. Akşam saatlerinde ılımlı bir düşüş meydana gelecek. Böylece gün sonunda dışarıda geçirecek zamanlarda kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu olumlu bir şekilde sürecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Birkaç gün içinde hafif bir sıcaklık artışı bekleniyor. Salı günü açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneşli bir gün olacak. Ancak, perşembe günü bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar Diyarbakır’da da görülebilir.

Dışarıda vakit geçirirken bazı küçük önlemler almak faydalı. Hava durumunu takip etmek akıllıca. Düşen sıcaklıklarla birlikte serinleme bekleniyorsa, giysileri ona göre ayarlamak önemli. Açık havada vakit geçirenlerin şemsiye veya hafif bir yağmurluk bulundurmaları iyi bir fikir. Hava durumu her zaman tahminlerdeki gibi gitmeyebilir.

Diyarbakır'daki bu keyifli hava koşulları, yerel halk ve ziyaretçiler için harika bir fırsat sunuyor. Hava koşullarını ve önümüzdeki günlerde olacak değişimleri göz önünde bulundurarak dikkatli plan yapmak önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz anların tadını artırmak için bu detaylara dikkat etmek yarar sağlar.