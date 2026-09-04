HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Eylül Cuma günü geçişli hava durumu bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 20-22 derece arasında değişim gösterecek. Sabah güneşli bir hava etkili olacakken, akşam saatlerinde bulutların artmasıyla serin bir hava yaşanacak. Gelecek günlerde de benzer sıcaklık aralıkları tahmin ediliyor. Dışarıda zaman geçirenler, akşam serinliğine ve güneşin etkisine karşı önlem almalı. Bu durum, havanın keyfini çıkarmak için önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır, 4 Eylül Cuma 2026 tarihinde geçişli bir hava durumu ile karşı karşıya. Bu durum, kenti ziyaret edenler ve burada yaşayanlar için önem taşıyor. Güne başladığımızda, sıcaklık 20 derece civarında. Güneş, etkili olduğu saatlerde sıcaklığı artırarak 22 dereceye kadar çıkabiliyor. İlerleyen saatlerde yer yer bulutlar oluşacaktır. Bunun sonucunda hava hafif bir değişim gösterebilir.

Gün boyunca sıcaklık, 20-22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşüşü yaşanabiliyor. Gökyüzünde mavi tonlar hâkim. Ancak, akşam saatlerine yaklaşırken bulutlar artacaktır. Bu nedenle havanın biraz daha serinlemesi bekleniyor. Bugünkü hava, Diyarbakır’da güneşli. Akşam saatleri için hafif serin bir hava hâkim.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, küçük dalgalanmalar ile benzer bir tablo çizecek. Sıcaklıkların 19-23 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle hafta sonu bulutluluk artabilir. Gün içinde sıcaklıklar biraz daha düşebilir. Diyarbakır'da güneşli günler ve zaman zaman bulutlu hava göreceğiz.

Hava durumu değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Dışarıda vakit geçirenlerin gece serinliğine hazırlıklı olmaları önemlidir. Akşam saatlerinde hafif bir mont veya hırka almak faydalı olabilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalanların güneş koruyucu kullanması gerektiği unutulmamalı. Bol sıvı tüketmek de önemlidir. Bu önlemler, hem sağlıklı kalmayı hem de havanın tadını çıkarmayı kolaylaştırır.

Diyarbakır'daki hava durumu değişkenlik göstermekte. Ancak genel olarak güneşli ve renkli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar ve beklenen hafif bulutlu havalar ile keyifli bir atmosfer oluşacaktır. Bu değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Hava şartlarına uyum sağlamak, Diyarbakır'daki zamanı güzelleştirecektir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir belediye daha AK Parti'ye geçtiBir belediye daha AK Parti'ye geçti
Cemil Tugay, AK Partili ismi kapıda karşıladıCemil Tugay, AK Partili ismi kapıda karşıladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.