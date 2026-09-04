Diyarbakır Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır, 4 Eylül Cuma 2026 tarihinde geçişli bir hava durumu ile karşı karşıya. Bu durum, kenti ziyaret edenler ve burada yaşayanlar için önem taşıyor. Güne başladığımızda, sıcaklık 20 derece civarında. Güneş, etkili olduğu saatlerde sıcaklığı artırarak 22 dereceye kadar çıkabiliyor. İlerleyen saatlerde yer yer bulutlar oluşacaktır. Bunun sonucunda hava hafif bir değişim gösterebilir.

Gün boyunca sıcaklık, 20-22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşüşü yaşanabiliyor. Gökyüzünde mavi tonlar hâkim. Ancak, akşam saatlerine yaklaşırken bulutlar artacaktır. Bu nedenle havanın biraz daha serinlemesi bekleniyor. Bugünkü hava, Diyarbakır’da güneşli. Akşam saatleri için hafif serin bir hava hâkim.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, küçük dalgalanmalar ile benzer bir tablo çizecek. Sıcaklıkların 19-23 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle hafta sonu bulutluluk artabilir. Gün içinde sıcaklıklar biraz daha düşebilir. Diyarbakır'da güneşli günler ve zaman zaman bulutlu hava göreceğiz.

Hava durumu değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Dışarıda vakit geçirenlerin gece serinliğine hazırlıklı olmaları önemlidir. Akşam saatlerinde hafif bir mont veya hırka almak faydalı olabilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalanların güneş koruyucu kullanması gerektiği unutulmamalı. Bol sıvı tüketmek de önemlidir. Bu önlemler, hem sağlıklı kalmayı hem de havanın tadını çıkarmayı kolaylaştırır.

Diyarbakır'daki hava durumu değişkenlik göstermekte. Ancak genel olarak güneşli ve renkli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar ve beklenen hafif bulutlu havalar ile keyifli bir atmosfer oluşacaktır. Bu değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Hava şartlarına uyum sağlamak, Diyarbakır'daki zamanı güzelleştirecektir.