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Diyarbakır Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Haziran 2026'da sıcak hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklığı 32 dereceye ulaşırken, akşam sıcaklığı 16-17 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 seviyesinde seyredecek. Kullanılması gereken önlemler arasında bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak yer alıyor. Haftanın devamında da benzer sıcaklıklar bekleniyor, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Diyarbakır Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

4 Haziran 2026 Perşembe günü, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklığı 32 derece civarında, akşam ise 16-17 derece arasında olacak. Nem oranı %44 civarında. Rüzgar batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için sorun yaratabilir. Gün boyunca bol su içmek faydalıdır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Şapka takmak da güneşten korunmaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 33 derece civarında bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 33 derece olacak. 7 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 33-34 derece arasında öngörülüyor. Bu nedenle alınacak önlemler de önemlidir.

Sıcak hava özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün boyunca bol su içmek, hafif giysiler giymek, güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak gerekecek.

Bunun yanı sıra, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korur. Alınacak bu önlemler, Diyarbakır'da hava koşullarına karşı korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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