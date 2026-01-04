Diyarbakır Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %70, akşam %87 ve gece %91 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 949 hPa, gündüz 949 hPa, akşam 946 hPa ve gece 946 hPa olarak ölçülecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Diyarbakır'da yaşayanların ve ziyaretçilerin gün boyunca sıcak tutacak kıyafetler giymeleri önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Rüzgar etkisi, hava sıcaklığının daha düşük hissedilmesine sebep olabilir.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişmeyecek. 5 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -1 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -12 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %66, gündüz %59, akşam %76 ve gece %74 seviyelerinde tahmin ediliyor. Basınç değerleri sabah 949 hPa, gündüz 949 hPa, akşam 946 hPa ve gece 946 hPa olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşebileceğini unutmamak lazım. Kalın ve sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca rüzgar etkisi sayesinde hava sıcaklığının daha düşük hissedilebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 4 Ocak 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Uygun hazırlık yapmak önemlidir.